South Gippsland Hospital - Postions Vacant
Exercise and Community Rehabilitation Practitioner
Exercise Physiologist or Physiotherapist - Grade 2
0.84 EFT fixed term parental leave position
from March 11, 2026 until April 6, 2027
Dietitian
Grade 2
0.42 EFT fixed term parental leave position
For more information:
https://southgippslandhospital.com.au/employment-2/
Volunteer Expression of Interest
Community Information Volunteer
Volunteer Catering Administration Assistant
Ward Assist Volunteer
For more information call Annie on 5683 9704
www.southgippslandhospital.com.au/volunteers