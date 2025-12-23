Tuesday, 23 December 2025
Jobs

South Gippsland Hospital - Postions Vacant

South Gippsland Hospital - Postions Vacant

Exercise and Community Rehabilitation Practitioner

Exercise Physiologist or Physiotherapist - Grade 2
0.84 EFT fixed term parental leave position
from March 11, 2026 until April 6, 2027

Dietitian

Grade 2
0.42 EFT fixed term parental leave position

For more information:
https://southgippslandhospital.com.au/employment-2/

Volunteer Expression of Interest

Community Information Volunteer
Volunteer Catering Administration Assistant
Ward Assist Volunteer

For more information call Annie on 5683 9704
www.southgippslandhospital.com.au/volunteers

Updated

Read More

puzzles,videos,hash-videos